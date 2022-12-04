Выходки на концерте было мало: Лепс с охранниками избили человека у петербургского бара

Российский певец Григорий Лепс после скандального концерта в Санкт-Петербурге, где он посреди песни бросил микрофон и ушёл со сцены, затем ещё принял участие и в драке, причём активное. СМИ опубликовали видео потасовки, в которой сам артист нанёс оппоненту несколько ударов. По крайней мере, постарался.

Драка с участием Лепса и его охранников в Санкт-Петербурге. Видео © "Фонтанка"

Эти кадры публикует "Фонтанка". По данным петербургского издания, драка была у бара "Финнеганс" на Московском проспекте, 192. Певец туда отправился уже за полночь, после концерта. В заведении у него произошёл конфликт с одним из посетителей, и разборки перетекли на улицу.

Первым противнику Лепса нанёс удар дородный мужчина, выступавший на стороне артиста. Получив оплеуху, соперник певца оступился, и Лепс бросился его добивать, а когда тот вскоре обратился в бегство, и ещё раз. Как пишет "Фонтанка", в полиции о происшествии уже знают.