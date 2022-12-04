Три человека погибли в аварии под Нижним Новгородом
Три человека погибли в ДТП в Балахнинском районе Нижегородской области
В Балахнинском районе Нижегородской области в результате ДТП погибло три человека. Произошло это в результате столкновения двух легковых автомобилей. Две женщины скончались на месте аварии, мужчина умер в машине скорой помощи во время эвакуации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Он уточнил, что ещё двое пострадали, среди них — ребёнок.
"Ребёнок (мальчик 10 лет), диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лёгких, зарытый перелом костей левого предплечья; после стабилизации состояния отправлен в детскую областную клиническую больницу", — рассказал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.
Второй пострадавший, по сообщению министра, — мужчина 38 лет. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лёгких, рваные раны. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Они отправлены в Балахнинскую центральную районную больницу.
Ранее Лайф писал, что двое маленьких детей попали в реанимацию после ДТП в Красноярске. Там произошло столкновение двух автомобилей Honda. Один из водителей решил проехать перекрёсток на красный свет.
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Wikipedia / Алексей Трефилов