Три человека погибли в аварии под Нижним Новгородом

В Балахнинском районе Нижегородской области в результате ДТП погибло три человека. Произошло это в результате столкновения двух легковых автомобилей. Две женщины скончались на месте аварии, мужчина умер в машине скорой помощи во время эвакуации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Он уточнил, что ещё двое пострадали, среди них — ребёнок.

"Ребёнок (мальчик 10 лет), диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лёгких, зарытый перелом костей левого предплечья; после стабилизации состояния отправлен в детскую областную клиническую больницу", — рассказал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Второй пострадавший, по сообщению министра, — мужчина 38 лет. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лёгких, рваные раны. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Они отправлены в Балахнинскую центральную районную больницу.