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4 декабря, 19:05

Что ни день, то рекорд: Москвичей опять предупредили о высоком давлении

Вильфанд: В Москве 5 декабря будет побит рекорд атмосферного давления

В Москве 5 декабря будет вновь побит рекорд атмосферного давления. Он держался 21 год. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"За весь период наблюдений самое высокое давление для 5 декабря было зафиксировано в 2001 году. Оно составляло 764,3 миллиметра ртутного столба. В понедельник рекорд будет существенно превышен", — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, завтра атмосферное давление в столице прогнозируется на уровне 770 миллиметров ртутного столба.

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Ранее Лайф писал, что суточный рекорд атмосферного давления в Москве был достигнут 3 декабря. Тогда на метеостанции ВДНХ барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба. А 4 декабря стало известно, что в столице был побит суточный рекорд атмосферного давления, который держался 68 лет.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Никита Осипов
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