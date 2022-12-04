Что ни день, то рекорд: Москвичей опять предупредили о высоком давлении
Вильфанд: В Москве 5 декабря будет побит рекорд атмосферного давления
В Москве 5 декабря будет вновь побит рекорд атмосферного давления. Он держался 21 год. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"За весь период наблюдений самое высокое давление для 5 декабря было зафиксировано в 2001 году. Оно составляло 764,3 миллиметра ртутного столба. В понедельник рекорд будет существенно превышен", — отметил он в беседе с ТАСС.
По словам Вильфанда, завтра атмосферное давление в столице прогнозируется на уровне 770 миллиметров ртутного столба.
Ранее Лайф писал, что суточный рекорд атмосферного давления в Москве был достигнут 3 декабря. Тогда на метеостанции ВДНХ барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба. А 4 декабря стало известно, что в столице был побит суточный рекорд атмосферного давления, который держался 68 лет.
ТАСС / Гердо Владимир