Что ни день, то рекорд: Москвичей опять предупредили о высоком давлении

В Москве 5 декабря будет вновь побит рекорд атмосферного давления. Он держался 21 год. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"За весь период наблюдений самое высокое давление для 5 декабря было зафиксировано в 2001 году. Оно составляло 764,3 миллиметра ртутного столба. В понедельник рекорд будет существенно превышен", — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, завтра атмосферное давление в столице прогнозируется на уровне 770 миллиметров ртутного столба.