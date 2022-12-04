В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления, который держался 68 лет

В Москве в воскресенье, 4 декабря, побит суточный рекорд атмосферного давления, который держался в столице с 1954 года. Об этом в телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столичном регионе уже более десяти суток атмосферное давление превышает нормы, а сегодня к 09:00 показания барометра вышли на пик – 772,2 миллиметра ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы. Мало того, это рекордное значение для 4 декабря. Прежний максимум держался с 1954 года, когда в этот день было 766,8 миллиметра ртутного столба", — написал синоптик.

По словам специалиста, уже с сегодняшнего дня фон атмосферного давления начнёт медленно понижаться и приходить в норму. Окончательно в климатическое русло он должен вернуться к концу наступающей недели.