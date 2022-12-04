Tesla отзовёт из Китая более 435 тысяч автомобилей из-за проблем с габаритными огнями

Из-за проблем с габаритными огнями американский производитель электрокаров Tesla отзовёт с китайского рынка более 435 тысяч автомобилей Model 3 и Model Y. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Неполадка заключается в том, что при запуске автомобилей задние габаритные огни по обеим или на одной стороне электрокаров могут не работать. Это происходит из-за ошибки в программном обеспечении.

Всего будет отозвано 142 тысячи автомобилей Model 3, произведённых с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года, а также примерно 293 тысячи Model Y, выпущенных с января 2021 года по ноябрь 2022 года. Чтобы исправить проблему, компания Tesla выпустит обновление ПО.