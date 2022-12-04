Стало известно имя новой спутницы Тимати

Рэпер Тимати начал встречаться с 24-летней Паулиной Фирстовой — арт-дилером и куратором выставок. Пара появилась на одном из светских мероприятий Москвы, сообщает StarHit со ссылкой на источник.

Издание пишет, что девушка помогала музыканту подбирать коллекцию предметов искусства со всего света. У неё есть высшее образование — она окончила МГУ с красным дипломом. Паулина также имеет корочку из института "Сотбис" в Лондоне.

До этого пару уже замечали вместе — в элитном отеле Jumeirah Al Naseem в Дубае. Перед Паулиной Тимати встречался с Валентиной Ивановой, Сашей Дони, а до этого — с победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Сафаровой. Сам музыкант никак не комментирует свою личную жизнь.