Стало известно имя новой спутницы Тимати
StarHit: Тимати начал встречаться с арт-дилером Паулиной Фирстовой
Рэпер Тимати начал встречаться с 24-летней Паулиной Фирстовой — арт-дилером и куратором выставок. Пара появилась на одном из светских мероприятий Москвы, сообщает StarHit со ссылкой на источник.
Издание пишет, что девушка помогала музыканту подбирать коллекцию предметов искусства со всего света. У неё есть высшее образование — она окончила МГУ с красным дипломом. Паулина также имеет корочку из института "Сотбис" в Лондоне.
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До этого пару уже замечали вместе — в элитном отеле Jumeirah Al Naseem в Дубае. Перед Паулиной Тимати встречался с Валентиной Ивановой, Сашей Дони, а до этого — с победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Сафаровой. Сам музыкант никак не комментирует свою личную жизнь.
Ранее Лайф сообщал о том, что рэпер Тимати решил подать в суд на партнёров, вместе с которыми они управляли сетью ресторанов Black Star Burger, из-за подозрений в сокрытии документов, части прибыли и прочих махинациях.
ТАСС / Савостьянов Сергей