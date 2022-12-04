Anadolu: Турецкие учёные научились производить пластик с помощью картофельного крахмала

Турецкие учёные научились создавать безопасный биопластик при помощи картофельного крахмала. В дальнейшем такая разработка может послужить альтернативой синтетическим пластикам, которые делаются с использованием нефти. Об этом пишет Anadolu.

"Пластики могут быть безвредны. Или добавки могут быть выбраны из тех, что не представляют опасности для здоровья. Некоторые пластики получают из природных полимеров. Они саморазлагаются — мы называем это биоразлагаемостью", — заметил преподаватель кафедры биоинженерии химико-металлургического факультета Технического университета Йылдыз, доцент, доктор Мехмет Мурат Озмен.

По его словам, основная опасность при производстве пластика заключается в том, что при процессе используется множество различных добавок, что может сильно навредить здоровью человека. При этом безвредные пластики, или, как их назвали учёные, "биопластики" могут производиться не только из картофельного крахмала, но и из целлюлозы и полимолочной кислоты.

"В частности, биопластики на основе крахмала, целлюлозы и полимолочной кислоты определённо могут стать альтернативой синтетическим пластикам, и в мире складывается именно такая тенденция. Другими словами, я думаю, что биопластики однозначно станут альтернативой синтетическим пластикам как потому, что их получают из возобновляемых источников, так и потому, что они биологически могут разлагаться в природе", — добавил Озмен.