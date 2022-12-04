Эксперты из лесного хозяйства перечислили плюсы и минусы искусственных и натуральных елей

Эксперты Комитета лесного хозяйства Московской области перечислили плюсы и минусы искусственных и натуральных елей. Причём у первого варианта отрицательных сторон оказалось больше, но выбор остаётся за покупателями, сообщается в телеграм-канале "Мособл комлес".

Натуральная ель отличается своим запахом. По словам специалистов, дерево выделяет большое количество фитонцидов, которые очищают воздух от вредных бактерий. В хвое содержится и аскорбиновая кислота, которая оказывает поддержку иммунитету. Также эксперты отнесли к плюсам живой ели непередаваемую атмосферу праздника и воспоминания из детства. После Нового года дерево можно использовать в качестве корма для животных в зоопарках, а также сварить из него мыло, сделать отвары и многое другое. И вообще, после утилизации ель перегнивает в земле и не наносит вреда природе.

"Есть и минусы — "срок службы". Живое дерево нужно покупать каждый Новый год. Осыпается, оставляя на полу иголки", — подчеркнули эксперты.

Что касается искусственной ели, то стоит отметить большой выбор самых разных деревьев, сделанных на любой вкус и цвет. Также нет необходимости ежегодно покупать новую, ведь её можно использовать многократно. Благодаря функциональности такую ель удобно хранить, а ещё она легко устанавливается. Плюсом считается и отсутствие иголок на полу. Но минусы у искусственного дерева тоже есть.

"Возможно вредное влияние материалов, из которых сделано новогоднее дерево. Искусственные деревья собирают больше пыли. При утере или порче нескольких деталей-веток собрать полноценную красавицу на следующий год невозможно", — рассказали специалисты.

К тому же не стоит забывать, что пластик не разлагается. Производство и утилизация искусственных елей вредят природе даже сильнее, чем вырубка живых деревьев.