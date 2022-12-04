"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 08:14

Эксперты из лесного хозяйства перечислили плюсы и минусы искусственных и натуральных елей

Эксперты Комитета лесного хозяйства Московской области перечислили плюсы и минусы искусственных и натуральных елей. Причём у первого варианта отрицательных сторон оказалось больше, но выбор остаётся за покупателями, сообщается в телеграм-канале "Мособл комлес".

Натуральная ель отличается своим запахом. По словам специалистов, дерево выделяет большое количество фитонцидов, которые очищают воздух от вредных бактерий. В хвое содержится и аскорбиновая кислота, которая оказывает поддержку иммунитету. Также эксперты отнесли к плюсам живой ели непередаваемую атмосферу праздника и воспоминания из детства. После Нового года дерево можно использовать в качестве корма для животных в зоопарках, а также сварить из него мыло, сделать отвары и многое другое. И вообще, после утилизации ель перегнивает в земле и не наносит вреда природе.

"Есть и минусы — "срок службы". Живое дерево нужно покупать каждый Новый год. Осыпается, оставляя на полу иголки", — подчеркнули эксперты.

Что касается искусственной ели, то стоит отметить большой выбор самых разных деревьев, сделанных на любой вкус и цвет. Также нет необходимости ежегодно покупать новую, ведь её можно использовать многократно. Благодаря функциональности такую ель удобно хранить, а ещё она легко устанавливается. Плюсом считается и отсутствие иголок на полу. Но минусы у искусственного дерева тоже есть.

"Возможно вредное влияние материалов, из которых сделано новогоднее дерево. Искусственные деревья собирают больше пыли. При утере или порче нескольких деталей-веток собрать полноценную красавицу на следующий год невозможно", — рассказали специалисты.

К тому же не стоит забывать, что пластик не разлагается. Производство и утилизация искусственных елей вредят природе даже сильнее, чем вырубка живых деревьев.

Россиянам рассказали, какая услуга может подорожать перед Новым годом

Россиянам рассказали, какая услуга может подорожать перед Новым годом

Ранее психолог Галина Руснак рассказала, что готовиться к Новому году нужно за две недели, чтобы не потерять ощущение праздника. Этого времени хватит, чтобы купить подарки и украсить жильё. При этом новогоднее убранство не успеет наскучить.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Новый год
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров