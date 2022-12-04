"В это не верится": Единственный россиянин на ЧМ в Катаре рассказал, как ему угрожали из-за бутс с флагом РФ
Футболист сборной Камеруна Ондуа рассказал об угрозах в Сети из-за бутс с флагом РФ
Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который также является гражданином России, рассказал в интервью "Матч ТВ", что получал угрозы в соцсетях из-за того, что выходил на поле во время ЧМ в Катаре в бутсах с флагом РФ.
"После того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России, люди говорили плохие слова. Угрожали. Но многие люди из России поддерживали. Честно, не ожидал, что будет такая поддержка. Мне искренне очень приятно! Эта поддержка мне помогла", — рассказал Ондуа.
Он также признался, что в таких бутсах играет уже много лет и будет регулярно напоминать всем, что для него родными считаются две страны — Камерун и Россия, — даже если это кому-то может не понравиться. По словам Ондуа, чемпионат мира в Катаре для него был крайне непростым.
"Мне в это (угрозы. — Прим. Лайфа) просто не верится. Разве я что-то плохое сделал? Что-то плохое сказал? Я просто пришёл играть в футбол в своих бутсах, в которых играю уже много лет", — добавил Ондуа.
Ранее футболист рассказал, как организаторы чемпионата мира в Катаре отнеслись к тому, что он вышел на поле в бутсах с флагом России. Он подчеркнул, что чувствует себя и камерунцем, и русским.
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