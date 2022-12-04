Маск ответил на вопрос о суициде после крупного слива данных о цензуре в Twitter
На фоне масштабных сливов, которые устроил владелец "Твиттера" и миллиардер Илон Маск, один из пользователей спросил его в аудиочате о суициде.
Илон Маск отреагировал на вопрос о суициде после слива данных о "Твиттере". Видео © SHOT
"У меня нет никаких суицидальных мыслей. Если я совершу самоубийство, не верьте этому", — ответил Маск, смеясь.
Ранее Лайф писал о том, что Илон Маск передал независимому журналисту Мэттью Тайбби внутренние документы, из которых стало известно о давлении властей США на сервис микроблогов. К примеру, представители Демократической партии регулярно заставляли руководство соцсети удалять различные посты, а после скандала с ноутбуком сына президента Хантера Байдена компания всячески скрывала ссылки с разоблачающими данными.
Wilipedia / Daniel Oberhaus