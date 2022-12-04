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4 декабря, 07:59

Маск ответил на вопрос о суициде после крупного слива данных о цензуре в Twitter

На фоне масштабных сливов, которые устроил владелец "Твиттера" и миллиардер Илон Маск, один из пользователей спросил его в аудиочате о суициде.

Илон Маск отреагировал на вопрос о суициде после слива данных о "Твиттере". Видео © SHOT

"У меня нет никаких суицидальных мыслей. Если я совершу самоубийство, не верьте этому", — ответил Маск, смеясь.

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Ранее Лайф писал о том, что Илон Маск передал независимому журналисту Мэттью Тайбби внутренние документы, из которых стало известно о давлении властей США на сервис микроблогов. К примеру, представители Демократической партии регулярно заставляли руководство соцсети удалять различные посты, а после скандала с ноутбуком сына президента Хантера Байдена компания всячески скрывала ссылки с разоблачающими данными.

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Wilipedia / Daniel Oberhaus

Илья Суриков

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