Маск ответил на вопрос о суициде после крупного слива данных о цензуре в Twitter

На фоне масштабных сливов, которые устроил владелец "Твиттера" и миллиардер Илон Маск, один из пользователей спросил его в аудиочате о суициде.

Илон Маск отреагировал на вопрос о суициде после слива данных о "Твиттере". Видео © SHOT

"У меня нет никаких суицидальных мыслей. Если я совершу самоубийство, не верьте этому", — ответил Маск, смеясь.