Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России оценили читатели немецкой газеты Die Welt. Они поддержали французского лидера и посчитали, что он знает о дипломатии больше, чем политики Германии.

"Я не очень высокого мнения о господине Макроне в остальном, но я нахожу эту его мысль правильной, только мне интересно, почему это было невозможно раньше", — написала одна из читательниц.

"Спасибо, мистер Макрон. По крайней мере, он не забыл, что желательно также учитывать интересы противника, если вы действительно хотите вести переговоры", — указал ещё один.

"Макон делает то, за что его выбрали: предотвращает нанесение вреда французскому народу. Предположительно, в обозримом будущем европейцы и украинцы будут ему благодарны", — считает другой комментатор.