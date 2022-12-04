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4 декабря, 07:38

В Германии поддержали предложение Макрона по России

Читатели Welt посчитали правильным заявление Макрона о гарантиях безопасности для РФ

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России оценили читатели немецкой газеты Die Welt. Они поддержали французского лидера и посчитали, что он знает о дипломатии больше, чем политики Германии.

"Я не очень высокого мнения о господине Макроне в остальном, но я нахожу эту его мысль правильной, только мне интересно, почему это было невозможно раньше", — написала одна из читательниц.

"Спасибо, мистер Макрон. По крайней мере, он не забыл, что желательно также учитывать интересы противника, если вы действительно хотите вести переговоры", — указал ещё один.

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"Макон делает то, за что его выбрали: предотвращает нанесение вреда французскому народу. Предположительно, в обозримом будущем европейцы и украинцы будут ему благодарны", — считает другой комментатор.

Ранее Лайф писал о том, что французский лидер Эмманюэль Макрон заявил о необходимости гарантий для России в будущей архитектуре безопасности в Европе.

Обложка ©

Wikipedia / Remi Jouan

Илья Суриков

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