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4 декабря, 07:11

Глава МИД Финляндии назвал "ядерные угрозы" главной причиной стремления в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому агентству Kyodo назвал якобы исходящие от России "ядерные угрозы" главной причиной стремления страны вступить в НАТО.

"Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России", — заявил Хаависто.

Он также заметил, что ситуация с безопасностью в Европе полностью изменилась после начала специальной военной операции РФ на Украине. Это вынудило Хельсинки задуматься о том, "как реагировать" и где искать поддержку в случае применения ядерного или химического оружия.

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Напомним, что Швеция и Финляндия ещё в мае передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический блок. При этом против вступления двух стран в альянс высказались Венгрия и Турция. Однако позднее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

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Артур Белкин

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