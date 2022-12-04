Глава МИД Финляндии назвал "ядерные угрозы" главной причиной стремления в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому агентству Kyodo назвал якобы исходящие от России "ядерные угрозы" главной причиной стремления страны вступить в НАТО.

"Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России", — заявил Хаависто.

Он также заметил, что ситуация с безопасностью в Европе полностью изменилась после начала специальной военной операции РФ на Украине. Это вынудило Хельсинки задуматься о том, "как реагировать" и где искать поддержку в случае применения ядерного или химического оружия.