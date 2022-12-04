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4 декабря, 06:54

Овечкин провёл 1300-й матч в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провёл свой 1300-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), однако в юбилейном для форварда поединке его команда уступила "Калгари".

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу "Калгари". Отметим, что Овечкин покинул лёд без результативных действий. Другой россиянин — Евгений Кузнецов — записал на свой счёт голевую передачу. Добавим, что Овечкин стал третьим россиянином, которому покорилась отметка в 1300 матчей. До него столько же игр проводили Алексей Ковалёв (1316 матчей) и Сергей Гончар (1301 игра).

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AP / TASS / Adam Hunger

Артур Белкин

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