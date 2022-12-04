Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение"
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на ютуб-канале полноценный трейлер сериала "Ведьмак. Происхождение" — приквела "Ведьмака", премьера которого состоится 25 декабря.
Деклан де Барра выступает шоураннером и сценаристом. Действие в сериале происходит в Золотую эру эльфов, за 1200 лет до Геральта, Йеннефер и Цири. История повествует о семи незнакомцах, которые объединились для борьбы с сильнейшей империей. София Браун и Лоуренс О'Фуаран предстанут перед зрителями в ролях Эйл и Фьяллу, происходящих из враждующих кланов. Перед героями стоит задача научиться доверять друг другу для достижения главной цели.
Ранее сообщалось, что ремейк первого "Ведьмака" выйдет не раньше четвёртой части видеоигры. Как уточнил гендир CD Projekt Адам Кичиньски, в выпуске будут использованы технологии из "Ведьмака – 4", который получил кодовое название Polaris.
Кадр из видео ютуб-канала Netflix