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4 декабря, 07:35

Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на ютуб-канале полноценный трейлер сериала "Ведьмак. Происхождение" — приквела "Ведьмака", премьера которого состоится 25 декабря.

Деклан де Барра выступает шоураннером и сценаристом. Действие в сериале происходит в Золотую эру эльфов, за 1200 лет до Геральта, Йеннефер и Цири. История повествует о семи незнакомцах, которые объединились для борьбы с сильнейшей империей. София Браун и Лоуренс О'Фуаран предстанут перед зрителями в ролях Эйл и Фьяллу, происходящих из враждующих кланов. Перед героями стоит задача научиться доверять друг другу для достижения главной цели.

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Ранее сообщалось, что ремейк первого "Ведьмака" выйдет не раньше четвёртой части видеоигры. Как уточнил гендир CD Projekt Адам Кичиньски, в выпуске будут использованы технологии из "Ведьмака – 4", который получил кодовое название Polaris.

Обложка ©

Кадр из видео ютуб-канала Netflix

Светлана Оперук

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