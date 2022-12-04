Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение"

Деклан де Барра выступает шоураннером и сценаристом. Действие в сериале происходит в Золотую эру эльфов, за 1200 лет до Геральта, Йеннефер и Цири. История повествует о семи незнакомцах, которые объединились для борьбы с сильнейшей империей. София Браун и Лоуренс О'Фуаран предстанут перед зрителями в ролях Эйл и Фьяллу, происходящих из враждующих кланов. Перед героями стоит задача научиться доверять друг другу для достижения главной цели.