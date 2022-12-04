Украинские активисты закидали дом уехавшей в Латвию блогерши Стужук коктейлями Молотова

Украинские "патриоты" закидали коктейлями Молотова дом блогерши Софии Стужук, которая уехала из Незалежной в Латвию. Об этом она рассказала в соцсетях.

Стужук показала последствия нападения на её дом украинских активистов с коктейлями Молотова. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sofia_stuzhuk

Стужук переехала в Латвию с тремя детьми ещё в начале специальной операции на Украине. Смену страны она объяснила тем, что не придерживалась проукраинской позиции. В результате блогерше стали угрожать в соцсетях, а после того, как она осудила подрыв Крымского моста, под прицел попала и её семья. Недавно в Сети активисты, поддерживающие Украину, опубликовали латвийский адрес Стужук с пометкой "фас".

"Нам кидали коктейли Молотова сегодня в дом. В дом, где живут дети", — сказала инста-дива на видео.

В результате ночью блогерша опубликовала видео, где рассказала о нападении на дом. Причём в этот момент внутри находились сама Стужук, пятеро детей, её брат и дочь нового мужчины инсты-дивы. Отметим, что девушка постоянно сообщает о том, что в доме несовершеннолетние, но украинским активистам это не помешало совершить атаку.