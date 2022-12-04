В России подешевели некоторые деликатесы

Стоимость чёрной икры, а также некоторых рыб осетровых пород начала снижаться в России ввиду увеличения их доли импорта в страну и общего падения покупательской способности. Об этом ТАСС рассказал глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин.

По словам эксперта, сейчас стоимость килограмма чёрной икры варьируется в пределах от 25 до 40 тысяч рублей, тогда как годом ранее этот показатель был выше на пять тысяч рублей. А вот рыбы осетровых пород, такие как стерлядь, белуга и другие, упали в цене в среднем на 200 рублей — сейчас их стоимость находится в районе 1–2,5 тысячи рублей.