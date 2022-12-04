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4 декабря, 07:41

В России подешевели некоторые деликатесы

В России снизилась цена на чёрную икру и осетровые рыбы

Стоимость чёрной икры, а также некоторых рыб осетровых пород начала снижаться в России ввиду увеличения их доли импорта в страну и общего падения покупательской способности. Об этом ТАСС рассказал глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин.

По словам эксперта, сейчас стоимость килограмма чёрной икры варьируется в пределах от 25 до 40 тысяч рублей, тогда как годом ранее этот показатель был выше на пять тысяч рублей. А вот рыбы осетровых пород, такие как стерлядь, белуга и другие, упали в цене в среднем на 200 рублей — сейчас их стоимость находится в районе 1–2,5 тысячи рублей.

Эксперт спрогнозировал, на сколько к концу года в России вырастут цены

Эксперт спрогнозировал, на сколько к концу года в России вырастут цены

Ранее Лайф сообщал, что российские ретейлеры пообещали не повышать цены на премиальную продукцию к Новому году. Сети намерены снижать стоимость деликатесов при помощи акций и скидок.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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