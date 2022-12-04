ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению", — заявил он.

Глава региона отметил, что на месте уже работают представители экстренных служб, которые устраняют последствия обстрела.