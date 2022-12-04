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4 декабря, 07:43

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Тишанка в Белгородской области

<p>Последствия обстрела ВСУ села Тишанка Белгородской области. Фото © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/1359" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Последствия обстрела ВСУ села Тишанка Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению", — заявил он.

Глава региона отметил, что на месте уже работают представители экстренных служб, которые устраняют последствия обстрела.

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Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка ранение получила местная жительница.

Артур Белкин

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