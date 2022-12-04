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4 декабря, 08:30

В России за сутки выявили 6598 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6598 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением болезни.

При этом госпитализировано 722 пациента, что на 45,5% меньше показателей 3 декабря. Также подтверждено 55 летальных исходов. Кроме того, выписали по причине выздоровления 4589, а это на 10,6% меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 617 601 случай заражения ковидом.

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Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал вспышку кори и коклюша в ближайшие четыре-пять лет. Эти заболевания более опасны, чем грипп или коронавирус, отметил медик.

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Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Светлана Оперук
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