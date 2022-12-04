В России за сутки выявили 6598 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6598 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением болезни.

При этом госпитализировано 722 пациента, что на 45,5% меньше показателей 3 декабря. Также подтверждено 55 летальных исходов. Кроме того, выписали по причине выздоровления 4589, а это на 10,6% меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 617 601 случай заражения ковидом.