Диетолог рассказал об уникальных полезных свойствах облепихи

Облепиха богата целым рядом полезных компонентов и витаминов, которые делают её абсолютно уникальной. Однако использовать стоит не только саму ягоду, но и косточки. Об этом Лайфу рассказал кандидат медицинских наук и терапевт Андрей Кондрахин.

"Облепиха богата множеством компонентов. Мы используем в основном ягоды. Ягоды являются очень уникальными по структуре своей и содержанию витамина C. А косточки славятся именно тем золотым облепиховым маслом, которое мы применяем в медицине для лечения различных нарушений, скажем, слизистых. Это могут быть стоматиты — раньше использовалось облепиховое масло", — рассказал Кондрахин.

Сейчас же облепиховое масло используют для лечения язвенной болезни желудка, ведь нанесение прямо на очаг болезни помогает быстрее его локализовать и ускорить заживление. Кроме того, само по себе масло может снизить агрессию на желудок и кислотность.

"Надо также сказать, что есть у неё и противопоказания, опять же, у людей, у которых — проблемы с желудком. В частности, при обострении язвенной болезни желудка ягоды есть ни в коем случае нельзя, потому что там содержится витамин С, — это достаточно активное вещество, оно может просто способствовать раздражению и усилению болей. А если мы говорим про витамин C, надо ещё не забывать о людях, у которых есть заболевания почек, мочекаменная болезнь, им тоже витамин С не показан", — заявил Кондрахин.