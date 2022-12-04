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4 декабря, 09:01

Диетолог рассказал об уникальных полезных свойствах облепихи

Диетолог Кондрахин: Людям с проблемами с желудком стоит отказаться от облепихи

Облепиха богата целым рядом полезных компонентов и витаминов, которые делают её абсолютно уникальной. Однако использовать стоит не только саму ягоду, но и косточки. Об этом Лайфу рассказал кандидат медицинских наук и терапевт Андрей Кондрахин.

"Облепиха богата множеством компонентов. Мы используем в основном ягоды. Ягоды являются очень уникальными по структуре своей и содержанию витамина C. А косточки славятся именно тем золотым облепиховым маслом, которое мы применяем в медицине для лечения различных нарушений, скажем, слизистых. Это могут быть стоматиты раньше использовалось облепиховое масло", — рассказал Кондрахин.

Сейчас же облепиховое масло используют для лечения язвенной болезни желудка, ведь нанесение прямо на очаг болезни помогает быстрее его локализовать и ускорить заживление. Кроме того, само по себе масло может снизить агрессию на желудок и кислотность.

"Надо также сказать, что есть у неё и противопоказания, опять же, у людей, у которых проблемы с желудком. В частности, при обострении язвенной болезни желудка ягоды есть ни в коем случае нельзя, потому что там содержится витамин С, — это достаточно активное вещество, оно может просто способствовать раздражению и усилению болей. А если мы говорим про витамин C, надо ещё не забывать о людях, у которых есть заболевания почек, мочекаменная болезнь, им тоже витамин С не показан", — заявил Кондрахин.

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Ранее Лайф советовал своим читателям перестать употреблять укроп, так как, несмотря на массу полезных веществ, он несёт в себе и немало противопоказаний. И польза, и опасность таятся в ценных эфирных маслах растения, которые разжижают мокроту в бронхах, очищают дыхательные пути при проявлении аллергического кашля, чистят кишечник, снимают вздутие живота и обладают мочегонным эффектом.

Обложка ©

freepik.com / Racool_studio

Ольга Годуненко

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