В Нижневартовске после взрыва в пятиэтажке объявили режим ЧС

В Нижневартовске после взрыва газовых баллонов в пятиэтажке ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в заявлении администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"Для оперативного принятия решений в Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. <...> Такой режим реагирования оперативных служб объявляется в случае, когда возникает обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления или иного бедствия", — сказано в сообщении.