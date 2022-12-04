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4 декабря, 18:48

В Нижневартовске после взрыва в пятиэтажке объявили режим ЧС

В Нижневартовске после взрыва газовых баллонов в пятиэтажке ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в заявлении администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"Для оперативного принятия решений в Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. <...> Такой режим реагирования оперативных служб объявляется в случае, когда возникает обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления или иного бедствия", — сказано в сообщении.

В администрации подчеркнули, что основные силы и средства сейчас направлены на оказание своевременной медицинской и другой помощи пострадавшим, работу оперативных служб и поддержание общественного порядка.

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Очевидцы на руках перенесли авто, которое мешало работе МЧС после взрыва в Нижневартовске

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд строения. При этом сам дом не был газифицирован. Предварительно, взрыв произошёл из-за некорректной установки газового баллона. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. По последним данным, в результате происшествия погибло шесть человек.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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