Следователи возбудили дело после обрушения части дома в Нижневартовске

По факту частичного обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Последствия обрушения части жилого дома в Нижневартовске. Видео © LIFE

"Следственным отделом по городу Нижневартовску Следственного управления СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Установлено, что 4 декабря 2022 года около 18 часов (16:00 мск. — Прим. Лайфа) произошёл хлопок в одной из квартир дома 6 по улице Мира города Нижневартовска и последующее частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде указанного дома", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи работают на месте ЧП, проводится комплекс всех необходимых следственных действий. Кроме того, проверку по факту обрушения части дома проведёт и городская прокуратура. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание и ремонт дома.