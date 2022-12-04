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4 декабря, 13:54

В пятиэтажке в Нижневартовске взорвался бытовой газ

Как минимум два человека пострадали при взрыве бытового газа в Нижневартовске

В Нижневартовске в пятиэтажке на улице Мира взорвался бытовой газ, в результате чего обрушились два этажа. На данный момент известно о двух пострадавших, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Кадры с места происшествия в Нижневартовске. Видео © VK / Виктор Вершинин

"Предварительно, пострадало два человека, у них ожоги", — приводит агентство слова осведомлённого собеседника.

Судя по кадрам с места происшествия, один подъезд частично обрушился. На месте работают сотрудники экстренных служб. Под завалами могут находиться люди, число пострадавших уточняется.

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Обложка ©

VK / Виктор Вершинин

Наталья Исакова

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