В пятиэтажке в Нижневартовске взорвался бытовой газ
Как минимум два человека пострадали при взрыве бытового газа в Нижневартовске
В Нижневартовске в пятиэтажке на улице Мира взорвался бытовой газ, в результате чего обрушились два этажа. На данный момент известно о двух пострадавших, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Кадры с места происшествия в Нижневартовске. Видео © VK / Виктор Вершинин
"Предварительно, пострадало два человека, у них ожоги", — приводит агентство слова осведомлённого собеседника.
Судя по кадрам с места происшествия, один подъезд частично обрушился. На месте работают сотрудники экстренных служб. Под завалами могут находиться люди, число пострадавших уточняется.
Ранее в Кировской области мать и семеро детей отравились угарным газом. По словам губернатора Александра Соколова, причиной произошедшего стала неисправность дымохода в частном доме.
VK / Виктор Вершинин