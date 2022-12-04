В убийстве женщины, тело которой нашли на парковке в Москве, заподозрили бывшего мужа

Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины на востоке Москвы, заявили в региональном СУ СК РФ. Тело с огнестрельным ранением, напомним, ранее обнаружили на одной из столичных стоянок. Вполне может быть, что к преступлению причастен бывший супруг убитой.

"Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия и проводят осмотр автомобиля. Специалисты также проверяют версию о поступавших женщине угрозах от бывшего мужа. Расследование уголовного дела продолжается. По данным источника Лайфа, убитой является 30-летняя Вероника К., она занималась волонтёрством.