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4 декабря, 13:17

В Аризоне мужчина объявил себя пророком и завёл 20 жён, среди которых есть его дочь

46-летний житель Аризоны Сэмюэль Бейтман объявил себя пророком и завёл 20 жён, в числе которых есть девятилетние девочки, в том числе его дочь. Как сообщает газета Daily Mail, мужчина начал окружать себя супругами в 2019 году. Известно, что он возил женщин и несовершеннолетних детей в трейлере, где вместо туалета было ведро.

"Он находится под стражей по обвинению в препятствовании [правосудию] со времени его сентябрьского ареста, который произошёл после того, как полицейские остановили Бейтмана, когда он перевозил несовершеннолетних девочек в убогом трейлере, оборудованном диваном и ведром вместо туалета", — сказано в публикации издания.

Известно также, что Бейтман возглавляет отколовшуюся группу радикального мормонского ответвления Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последних дней и является лидером культа многожёнства. Мужчину также обвиняют в инцесте, групповых половых актах с участием взрослых и несовершеннолетних и торговле детьми для сексуальной эксплуатации.

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ТАСС / АР / Trent Nelson

Никита Осипов
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