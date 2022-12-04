Британские военные могут заменить на рабочих местах бастующих пограничников

Власти Великобритании обсуждают возможность привлечения военных к работе вместо сотрудников госструктур, которые хотят устроить забастовку с требованием повысить зарплату на фоне высокой инфляции. Об этом сообщил председатель правящей Консервативной партии Назим Захави в интервью телеканалу Sky News.

"Мы посылаем сигнал профсоюзам о том, что сейчас не время для забастовок, сейчас нужно попытаться договориться. Но из-за отсутствия [успеха в переговорах] важно, что у правительства есть запасной план", — сказал он.

По словам политика, британское правительство не может поднять зарплату госслужащим, иначе в стране вырастут цены и это в результате станет дополнительной нагрузкой на бюджет. Захави подчеркнул, что военные временно могут занять места сотрудников пограничной службы, которые проводят проверки в аэропортах и портах, а также работников Национальной службы здравоохранения. Кроме того, их могут привлечь к вождению машин скорой помощи при нехватке сотрудников.

"Мы должны иметь возможность предоставить безопасный уровень лечения и поддержки пациентам. Мы должны попытаться минимизировать [последствия] нарушения [в работе ряда служб]", — добавил он.