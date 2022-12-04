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4 декабря, 12:35

Три космонавта из Китая вернулись на Землю

Капсула корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами приземлилась на севере Китая

<p>Капсула корабля "Шэньчжоу-14", которая с тремя космонавтами приземлилась на севере Китая. Обложка © <a href="https://news.cctv.com/special/videolive/20221204/index.shtml?spm=C96370.PPDB2vhvSivD.EZ4sRtXz56aB.5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">news.cctv.com</a></p>

Капсула корабля "Шэньчжоу-14", которая с тремя космонавтами приземлилась на севере Китая. Обложка © news.cctv.com

Спускаемая капсула корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами сегодня успешно приземлилась на севере Китая. По данным телеканала CCTV, это произошло в пустыне Гоби в автономном районе Внутренняя Монголия.

Телеканал ведёт прямую трансляцию с места посадки. Сейчас там находятся специалисты, которые, судя по всему, помогают космонавтам покинуть аппарат.

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Ранее Лайф писал, что американский грузовой космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX успешно состыковался с МКС. Отметим, что Cargo Dragon 2 с грузом стартовал к МКС с космодрома во Флориде. На станцию в числе прочих грузов отправлены две панели более мощных солнечных батарей iROSA.

Никита Осипов

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