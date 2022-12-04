Три космонавта из Китая вернулись на Землю
Капсула корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами приземлилась на севере Китая
Капсула корабля "Шэньчжоу-14", которая с тремя космонавтами приземлилась на севере Китая. Обложка © news.cctv.com
Спускаемая капсула корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами сегодня успешно приземлилась на севере Китая. По данным телеканала CCTV, это произошло в пустыне Гоби в автономном районе Внутренняя Монголия.
Телеканал ведёт прямую трансляцию с места посадки. Сейчас там находятся специалисты, которые, судя по всему, помогают космонавтам покинуть аппарат.
Ранее Лайф писал, что американский грузовой космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX успешно состыковался с МКС. Отметим, что Cargo Dragon 2 с грузом стартовал к МКС с космодрома во Флориде. На станцию в числе прочих грузов отправлены две панели более мощных солнечных батарей iROSA.