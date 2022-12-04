Экономист рассказал, почему потолок цен на нефть из России не будет работать

Потолок цен на нефть из России в реальности работать не будет. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. Он заметил, что в документах Евросоюза, который и ввёл такую меру, очень много исключений.

"Ограничение цен работает без учёта транспортных расходов, страховки, то есть это всё можно включать в цену, и она будет выше с учётом транспортных расходов. Кроме того, из этого потолка в виде исключения надо убирать нефть, которая в очень большой части перерабатывается за пределами России, а это практически вся трубопроводная нефть, которая идёт в Европу", — пояснил Чирков.

Он добавил, что существуют особенности, которые позволят поставлять данный вид энергоресурса в больших объёмах, независимо от потолка цен. При этом у России есть множество дружественных стран, куда можно продавать нефть. Так, по словам эксперта, Индия ведёт рекордные закупки чёрного золота из РФ.

Кроме того, есть большое число компаний, готовых перевозить топливо из России. Чирков уверен, что даже при ограничении международной транспортировки можно будет найти механизмы по перемещению грузов, как это было во время других санкций. По его словам, логистика на некоторое время подорожает, однако потом придёт в норму. Специалист подчеркнул, что многие мировые транспортные компании заинтересованы покрывать спрос на перевозку российской нефти.