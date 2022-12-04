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4 декабря, 09:27

Аналитик рассказал о последствиях ограничений цен на нефть из России

Аналитик Мищенко: Введение потолка цен на нефть из РФ может повлиять на логистику

Введение потолка цен на российскую нефть может повлиять на логистику и взаимоотношения между странами. Об этом в беседе с RT заявил руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.

"Прямых поставок в Европу не будет из России, значит, эта нефть будет идти опосредованно. Каким образом, пока непонятно. Скорее всего, на рынок и на цены повлияет предстоящая встреча стран ОПЕК+, которые должны будут, по разным оценкам, принять решение о сокращении добычи, соответственно, производства нефти", — отметил он.

По словам специалиста, после решения ОПЕК+ стоимость может повыситься до 100 долларов за баррель. Эксперт подчеркнул, что при сильных ограничениях по поставкам цены будут ещё выше. При этом для РФ здесь важно лишь перераспределение потоков с европейского рынка на другие, добавил Мищенко.

Однако как именно будет работать введённый потолок цен, пока непонятно. Аналитик заметил, что уже сейчас рынок может найти обходы. В течение ближайших двух месяцев ограничение стоимости на цены не повлияет, заключил эксперт.

G7 и Австралия вслед за ЕС вводят потолок цен на российскую нефть

G7 и Австралия вслед за ЕС вводят потолок цен на российскую нефть

Ранее Лайф писал, что власти Евросоюза завершили процедуру принятия решения о введении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов. Финальным шагом стало опубликование документа в официальном журнале ЕС.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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