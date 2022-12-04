Аналитик рассказал о последствиях ограничений цен на нефть из России

Введение потолка цен на российскую нефть может повлиять на логистику и взаимоотношения между странами. Об этом в беседе с RT заявил руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.

"Прямых поставок в Европу не будет из России, значит, эта нефть будет идти опосредованно. Каким образом, пока непонятно. Скорее всего, на рынок и на цены повлияет предстоящая встреча стран ОПЕК+, которые должны будут, по разным оценкам, принять решение о сокращении добычи, соответственно, производства нефти", — отметил он.

По словам специалиста, после решения ОПЕК+ стоимость может повыситься до 100 долларов за баррель. Эксперт подчеркнул, что при сильных ограничениях по поставкам цены будут ещё выше. При этом для РФ здесь важно лишь перераспределение потоков с европейского рынка на другие, добавил Мищенко.

Однако как именно будет работать введённый потолок цен, пока непонятно. Аналитик заметил, что уже сейчас рынок может найти обходы. В течение ближайших двух месяцев ограничение стоимости на цены не повлияет, заключил эксперт.