Диетолог посоветовала пить кисель людям с болезнями ЖКТ

Кисель — это традиционное русское угощение, которое является питательным и высококалорийным. Напиток оказывает ряд положительных лечебных эффектов на здоровье. Однако не всем его можно употреблять, поскольку могут усугубиться уже имеющиеся проблемы. Подробнее в беседе с Лайфом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

По её словам, существуют разные виды киселя: всем известный на крахмале, а также овсяный, молочный, мучной, гороховый, ячменный и льняной. Польза продукта определяется вспомогательными ингредиентами, а именно: черникой, брусникой, клюквой, облепихой, клубникой и малиной. Можно использовать как цельные кусочки ягод, так и соки на их основе, подчеркнула врач.

Кисель рекомендуется пить ежедневно, но не более двух-трёх стаканов по 200 мл в сутки. И ещё не стоит принимать вечером и перед сном, поскольку из-за своей тяжести он может спровоцировать плохой сон. Напиток полезен при болезнях ЖКТ. Дело в том, что он обволакивает слизистые оболочки верхних отделов пищеварительного тракта, защищая их от пагубного влияния желудочного сока, объяснила Мансурова.

"Кисель играет важную роль в регуляции состава микрофлоры пищеварительного тракта и поддержании здоровья кишечника в целом. Ещё кисель снижает активность всасывания жиров в кишечнике, тем самым снижая холестерин в крови и предупреждая образование атеросклеротических бляшек, снижается риск заболеваний сердца и сосудов", — рассказала диетолог.

Кроме того, при ежедневном употреблении кисель помогает поддерживать массу тела в норме и снижает риск развития ожирения. Согласно исследованиям, благодаря этому напитку замедляется всасывание жиров из пищи. А ещё кисель снижает риск развития колоректального рака. По словам Мансуровой, крахмал является пребиотиком, то есть пищей для дружественных микроорганизмов. При взаимодействии выделяются особые короткоцепочечные жирные кислоты — бутираты, нормализующие обмен веществ на уровне слизистой оболочки толстого кишечника и предупреждающие злокачественную трансформацию, при этом уменьшая количество патогенной флоры и ускоряя рост полезных бактерий. Крахмал в киселе содержит антиоксиданты, он нейтрализует свободные радикалы, создавая защиту для всех клеток организма.

"Я его рекомендую принимать больным онкологическими заболеваниями. Это незаменимый напиток как во время проведения лечения (химиотерапии, лучевой терапии), так и после. А также очень часто назначаю в послеоперационном периоде", — добавила специалист.

Однако людям с ожирением и лишним весом кисель вреден. Им разрешается принимать не более 200 мл в день. Дело в том, что из-за крахмала человек может ещё больше поправиться. Но выход есть: нужно только исключить сахар из киселя и принимать не больше одной кружки в сутки в первой половине дня. Тогда вес даже будет убавляться. Однако при аллергических реакциях, которые могут проявиться из-за фруктово-ягодных компонентов, нужно соблюдать осторожность. Также Мансурова напомнила, что кисель богат углеводами и сахаром, поэтому осторожность должны проявить и пациенты с сахарным диабетом.