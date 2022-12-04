Четырёх израильских шпионов казнили в Иране

В Иране казнили четырёх человек, которых обвинили в шпионаже в пользу израильских спецслужб. Как сообщает телеканал Al Arabiya, осуждённые имели уголовное прошлое и понимали, что их деятельность представляет угрозу национальной безопасности.

"Этим утром исполнены приговоры в отношении четверых основных участников группы, связанной с разведкой сионистского режима (Израиля) и с похищением людей", — приводит телеканал выдержку из приговора.

Кроме того, трое других обвиняемых были приговорены к тюремному заключению сроком от пяти до десяти лет по обвинению в "совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия".