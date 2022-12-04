Четырёх израильских шпионов казнили в Иране
Al Arabiya: В Иране казнили четырёх обвиняемых в шпионаже в пользу спецслужб Израиля
В Иране казнили четырёх человек, которых обвинили в шпионаже в пользу израильских спецслужб. Как сообщает телеканал Al Arabiya, осуждённые имели уголовное прошлое и понимали, что их деятельность представляет угрозу национальной безопасности.
"Этим утром исполнены приговоры в отношении четверых основных участников группы, связанной с разведкой сионистского режима (Израиля) и с похищением людей", — приводит телеканал выдержку из приговора.
Кроме того, трое других обвиняемых были приговорены к тюремному заключению сроком от пяти до десяти лет по обвинению в "совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия".
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А ранее МВД Ирана сообщило о гибели более 200 человек в результате последних беспорядков. Также в ведомстве уточнили, что ущерб для правительственных, общественных и частных организаций в связи с протестами составил не менее 200 миллионов долларов.
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