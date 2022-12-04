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Опубликовано 4 декабря 2022, 12:20

Военные РФ уничтожили две американские станции контрбатарейной борьбы ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили две станции контрбатарейной борьбы производства США в ДНР, а также склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. Такие данные во время брифинга привёл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Григоровка и Марково в Донецкой Народной Республике уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населённого пункта Новоалександровка в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили в ЛНР три группы диверсантов ВСУ
Российские военные уничтожили в ЛНР три группы диверсантов ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что российские военные ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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ТАСС / Федосеев Лев

Артур Белкин
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