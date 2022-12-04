Военные РФ уничтожили две американские станции контрбатарейной борьбы ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили две станции контрбатарейной борьбы производства США в ДНР, а также склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. Такие данные во время брифинга привёл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Григоровка и Марково в Донецкой Народной Республике уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населённого пункта Новоалександровка в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — заявил Конашенков.