"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 12:20

Военные РФ уничтожили две американские станции контрбатарейной борьбы ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили две станции контрбатарейной борьбы производства США в ДНР, а также склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. Такие данные во время брифинга привёл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Григоровка и Марково в Донецкой Народной Республике уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населённого пункта Новоалександровка в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили в ЛНР три группы диверсантов ВСУ

Российские военные уничтожили в ЛНР три группы диверсантов ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что российские военные ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Обложка ©

ТАСС / Федосеев Лев

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров