Военные РФ уничтожили две американские станции контрбатарейной борьбы ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили две станции контрбатарейной борьбы производства США в ДНР, а также склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. Такие данные во время брифинга привёл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Григоровка и Марково в Донецкой Народной Республике уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населённого пункта Новоалександровка в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — заявил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР).
ТАСС / Федосеев Лев