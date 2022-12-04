Российские военные уничтожили в ЛНР три группы диверсантов ВСУ
Вооружённые силы России ликвидировали три группы украинских диверсантов в районе одного из сёл ЛНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Херсонской области задержаны диверсанты ВСУ, которые готовили подрыв. Бойцы также во время оперативных мероприятий изъяли десятки единиц оружия.
ТАСС / Красильников Станислав