Российские военные уничтожили в ЛНР три группы диверсантов ВСУ

Вооружённые силы России ликвидировали три группы украинских диверсантов в районе одного из сёл ЛНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он.