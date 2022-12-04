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Регион
Опубликовано 4 декабря 2022, 12:02

Российские военные уничтожили в ЛНР три группы диверсантов ВСУ

Вооружённые силы России ликвидировали три группы украинских диверсантов в районе одного из сёл ЛНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Херсонской области задержаны диверсанты ВСУ, которые готовили подрыв. Бойцы также во время оперативных мероприятий изъяли десятки единиц оружия.

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ТАСС / Красильников Станислав

Евгения Колесникова
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