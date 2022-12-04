Минобороны: ВС РФ ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска
Российские военные ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении в районе Артёмовска в ходе СВО. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артёмовска в Донецкой Народной Республике", — заявил Конашенков.
За сутки российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ, а также шесть боевых бронированных машин.
Ранее Лайф сообщал, что в Херсонской области задержана группа диверсантов, которые планировали подрыв на освобождённых территориях.
ТАСС / Красильников Станислав