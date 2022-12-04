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Регион
Опубликовано 4 декабря 2022, 11:57

Минобороны: ВС РФ ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска

Российские военные ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении в районе Артёмовска в ходе СВО. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артёмовска в Донецкой Народной Республике", — заявил Конашенков.

За сутки российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ, а также шесть боевых бронированных машин.

Военные РФ пресекли попытки ВСУ изменить положение войск на Донецком направлении
Военные РФ пресекли попытки ВСУ изменить положение войск на Донецком направлении

Ранее Лайф сообщал, что в Херсонской области задержана группа диверсантов, которые планировали подрыв на освобождённых территориях.

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ТАСС / Красильников Станислав

Артур Белкин
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