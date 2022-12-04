Российские ВКС сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР

Воздушно-космические силы России за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населённого пункта в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.