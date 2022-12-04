В краснодарский бар "Руки вверх", владельцем которого является известный певец Сергей Жуков, не пустили, предположительно, приехавших из зоны СВО военных. Причиной отказа стала форма бойцов, которая, как пояснил охранник, не соответствует дресс-коду заведения. Автор опубликованного в соцсетях ролика утверждал, что приехал в город на два дня, а другой одежды, кроме камуфляжной формы, у него попросту нет, но даже после этого мужчину и его приятелей так и не пустили в бар.

Вскоре после этого в Сети поднялась волна хейта, которая дошла до самого Жукова. Артист впервые прокомментировал инцидент, заявив, что узнал о произошедшем из телеграм-каналов. Певец пообещал связаться с авторами ролика, чтобы узнать, правда ли мужчины являются участниками СВО. Также он призвал не торопиться с обвинениями в непатриотичности из-за непроверенной информации.

"Ребят не пустили [в бар] не потому, что они военные или были в форме, — парней не пустили из-за камуфляжа без знаков отличия. Если эти ребята и правда военные или вернулись из зоны боевых действий, я лично приглашу их к нам вместе с друзьями и сослуживцами. Но такого уже больше не повторится, правила мы поменяли. Защитникам Родины мы всегда рады", — отметил Жуков.