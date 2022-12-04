В Молдавии рассказали, сколько страна сможет прожить без новых поставок газа
Премьер Молдавии заявила, что имеющихся запасов газа в стране хватит на два месяца
Имеющихся у Молдавии запасов газа хватит стране на два месяца, если не будут осуществлены новые поставки топлива. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире радиостанции Moldova.
"У нас уже есть запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объём поставок будет перекрыт завтра", — заявила Гаврилица.
Ранее Лайф сообщал, что Молдавия в этом месяце увеличит закупки газа на 60%, причём сделает это не за счёт компании "Газпром", а за счёт альтернативного поставщика.
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