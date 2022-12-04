В Молдавии рассказали, сколько страна сможет прожить без новых поставок газа

Имеющихся у Молдавии запасов газа хватит стране на два месяца, если не будут осуществлены новые поставки топлива. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире радиостанции Moldova.

"У нас уже есть запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объём поставок будет перекрыт завтра", — заявила Гаврилица.