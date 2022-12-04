Ким Кардашьян одним видео привела в восторг дуэт музыкантов из России

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян вместе с дочерью Норт записала видео в TikTok под трек "Дикая львица" музыкантов из России ALEX & RUS. Отметим, что мелодия песни звучит на фоне английских слов.

Ким Кардашьян записала видео под трек российской группы. Видео © TikTok / kimandhorth; LIFE

Участники дуэта рассказали, что гордятся таким вниманием со стороны суперзвезды. Они признались, что сначала не поверили увиденному.

"Это огромная радость, огромная гордость за нашу работу проделанную, нашу песню. На самом деле до сих пор не верится", — сказал участник дуэта ALEX & RUS Алексей Гречаник.

Второй музыкант — Рустам Агаев — гордится, что им удалось создать мировой тренд, который дошёл до самых топовых звёзд. Сам ролик в аккаунте Кардашьян набрал уже более 14 миллионов просмотров.