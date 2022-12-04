Школьница из Ногинска жестоко расправилась с шестилетним братом

В городе Ногинске Московской области задержана 14-летняя девочка, которую подозревают в убийстве шестилетнего брата. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по региону.

"По данным следствия, 4 декабря, находясь в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа, сестра малолетнего нанесла ему смертельные удары. От полученных травм ребёнок скончался", — указали в ведомстве.

Как стало известно Лайфу, в качестве орудий убийства девочка-подросток использовала нож и топор. На теле брата она вырезала изображение сердца, у девочки также изъяли тетради, в которых были рисунки с подобными кровавыми символами.

Следователи допросили подозреваемую и её родителей, в ближайшее время будут допрошены педагоги и школьный психолог девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется психолого-психиатрическая.