Кадыров: В Херсонской области задержаны диверсанты ВСУ, которые готовили подрыв

В Херсонской области задержана группа диверсантов, которые планировали подрыв на освобождённых территориях. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченские командиры — о зачистке Херсонской области от украинских военных. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобождённых территориях", — написал он.

Бойцы также во время оперативных мероприятий изъяли десятки единиц оружия, в том числе гранатомёты и различные виды взрывчатых веществ. Командование чеченских спецподразделений получило от диверсантов ценную информацию, которая будет использоваться против ВСУ в ближайшее время.