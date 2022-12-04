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4 декабря, 09:40

Кадыров: В Херсонской области задержаны диверсанты ВСУ, которые готовили подрыв

В Херсонской области задержана группа диверсантов, которые планировали подрыв на освобождённых территориях. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченские командиры — о зачистке Херсонской области от украинских военных. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобождённых территориях", — написал он.

Бойцы также во время оперативных мероприятий изъяли десятки единиц оружия, в том числе гранатомёты и различные виды взрывчатых веществ. Командование чеченских спецподразделений получило от диверсантов ценную информацию, которая будет использоваться против ВСУ в ближайшее время.

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Ранее Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР. Он отметил, что боевые задачи в этом районе были выполнены бойцами "Ахмата", которые "продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных" спецподразделений.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Kadyrov_95

Светлана Оперук

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