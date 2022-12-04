"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 11:28

В "Зените" опровергли слухи о возможной покупке Копетти

Глава "Зенита" Медведев назвал фейком слухи об интересе к аргентинскому форварду Копетти

Сообщения о том, что "Зенит" проявил интерес к нападающему аргентинского "Расинга" Энцо Копетти, являются фейком. Об этом заявил генеральный директор российского футбольного клуба Александр Медведев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Зенит" интересуется Копетти? Фейк", — сказал он.

О такой заинтересованности российского клуба сообщил ранее представитель форварда Мартин Сендоа в беседе со "Спорт-Экспрессом". По его словам, "Зенит" якобы предложил Копетти 7,5 миллиона евро. Сендоа также отметил, что за футболистом ещё гонится клуб "Шарлотт" из MLS.

Копетти в нынешнем сезоне забил 21 гол и сделал шесть результативных передач в 47 матчах за аргентинскую команду. По данным портала Transfermarkt.com, стоимость футболиста составляет шесть миллионов евро.

"Зенит" в Ульяновске и московское дерби: Названы пары четвертьфинала Кубка России по футболу

"Зенит" в Ульяновске и московское дерби: Названы пары четвертьфинала Кубка России по футболу

Накануне Аргентина победила Австралию на ЧМ и вышла в четвертьфинал. Матч 1/8 финала проходил на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне и закончился счётом 2:1.

Обложка ©

ТАСС / АР / Gustavo Garello

Светлана Оперук
  • Новости
  • зенит
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров