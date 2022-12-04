В "Зените" опровергли слухи о возможной покупке Копетти

Сообщения о том, что "Зенит" проявил интерес к нападающему аргентинского "Расинга" Энцо Копетти, являются фейком. Об этом заявил генеральный директор российского футбольного клуба Александр Медведев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Зенит" интересуется Копетти? Фейк", — сказал он.

О такой заинтересованности российского клуба сообщил ранее представитель форварда Мартин Сендоа в беседе со "Спорт-Экспрессом". По его словам, "Зенит" якобы предложил Копетти 7,5 миллиона евро. Сендоа также отметил, что за футболистом ещё гонится клуб "Шарлотт" из MLS.

Копетти в нынешнем сезоне забил 21 гол и сделал шесть результативных передач в 47 матчах за аргентинскую команду. По данным портала Transfermarkt.com, стоимость футболиста составляет шесть миллионов евро.