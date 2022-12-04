На стоянке в Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением
В Москве в автомобиле на парковке по улице Вешняковской обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Тело женщины нашли на парковке в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
"На парковке на улице Вешняковской в автомобиле на заднем сиденье обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения", — сказано в сообщении ведомства.
Простреленное стекло машины, в которой обнаружили тело женщины. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Судя по фотографиям с места инцидента, у автомобиля, в котором находилась погибшая, прострелено стекло. Более точной информации о причинах смерти женщины пока нет. Прокуратура контролирует процесс выяснения обстоятельств случившегося.
Ранее Лайф сообщал о том, что на Москве-реке спасатели обнаружили и извлекли вмёрзшее в лёд тело женщины. Оно находилось примерно в семи-восьми метрах от берега.
Telegram / Прокуратура Москвы