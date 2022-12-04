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4 декабря, 11:22

На стоянке в Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением

В Москве в автомобиле на парковке по улице Вешняковской обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Тело женщины нашли на парковке в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Тело женщины нашли на парковке в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"На парковке на улице Вешняковской в автомобиле на заднем сиденье обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения", — сказано в сообщении ведомства.

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Простреленное стекло машины, в которой обнаружили тело женщины. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Простреленное стекло машины, в которой обнаружили тело женщины. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Судя по фотографиям с места инцидента, у автомобиля, в котором находилась погибшая, прострелено стекло. Более точной информации о причинах смерти женщины пока нет. Прокуратура контролирует процесс выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее Лайф сообщал о том, что на Москве-реке спасатели обнаружили и извлекли вмёрзшее в лёд тело женщины. Оно находилось примерно в семи-восьми метрах от берега.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Илья Суриков

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