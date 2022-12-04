На стоянке в Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением

В Москве в автомобиле на парковке по улице Вешняковской обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Тело женщины нашли на парковке в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"На парковке на улице Вешняковской в автомобиле на заднем сиденье обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения", — сказано в сообщении ведомства.

Простреленное стекло машины, в которой обнаружили тело женщины. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Судя по фотографиям с места инцидента, у автомобиля, в котором находилась погибшая, прострелено стекло. Более точной информации о причинах смерти женщины пока нет. Прокуратура контролирует процесс выяснения обстоятельств случившегося.