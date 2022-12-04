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4 декабря, 11:00

В Европарламенте потребовали от США пойти навстречу Европе

В Европарламенте призвали ЕС подать жалобу в ВТО из-за Акта о снижении инфляции США

ЕС и США уже не смогут договориться по ситуации вокруг субсидирования Вашингтоном американских компаний. Об этом заявил председатель Комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге. Он считает, что Брюсселю нужно подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Я исхожу из того, что на переговорах между ЕС и США не удастся согласовать и небольших изменений в реализации IRA (американского Акта о снижении инфляции). Базовая структура IRA сохранится. В этой связи я считаю необходимым, чтобы ЕС быстро в ближайшие месяцы подал жалобу в ВТО", — сказал он в интервью Funke.

Он также считает, что Евросоюз должен усилить поддержку промышленности. По его мнению, необходимо изучить, как снизить цены на энергоносители для предприятий. Ланге заявил, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

А эксперт по экономическим вопросам в Европарламенте Маркус Фербер призвал ЕС к ответным мерам в связи с принятием IRA. Он считает, что акт грозит значительным ухудшением сложной экономической ситуации в Европе. Он попросил Штаты пойти навстречу ЕС.

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Акт о снижении инфляции (IRA) США предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергооборудования при условии, что они выпущены в Соединённых Штатах.

Ранее Лайф писал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон осудил принятый администрацией Джо Байдена закон о сокращении инфляции в США, назвав его недружественным и не соответствующим нормам ВТО.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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