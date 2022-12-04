Названы самые опасные для зубов сладости
Стоматолог Куров назвал липкие, тянучие и вязкие сладости самыми вредными для зубов
Липкие, тянучие, вязкие сладости, а также леденцы и кислые цукаты могут серьёзно навредить здоровью зубов и даже разрушить их эмаль. Об этом "Газете.ru" заявил врач-стоматолог Олег Куров.
"Самые вредные для зубов — это липкие, тянучие и вязкие сладости. Особенно не рекомендуется "долгоиграющая" карамель, налипающая в труднодоступных местах. В чёрный список я бы отправил и леденцы, так как они могут оставлять микротрещины на эмали зубов", — отметил Куров.
Небезопасны цукаты и сухофрукты, так как во всех них есть рафинированный сахар, что абсолютно также может навредить здоровью зубов. А вот кислые фрукты могут разрушить эмаль из-за большого количества кислот. При этом самой полезной сладостью стоматолог назвал тёмный шоколад.
"Он содержит меньше сахара и больше полезных веществ и антиоксидантов. Какао в составе тёмного шоколада способствует укреплению иммунной и нервной системы, стимулирует дыхание, препятствует возникновению злокачественных опухолей", — заявил Куров.
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