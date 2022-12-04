Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее

Российская фигуристка Евгения Медведева не исключила, что в будущем может стать тренером. Об этом она сообщила журналистам в ходе мастер-класса в честь Всемирного дня катания на коньках на ВДНХ.

"Я знаю, что могу быть тренером, так как у меня есть соответствующее образование, но пока такой цели у меня нет, но это одна из опций моего дальнейшего развития. Пока редко провожу мастер-классы", — сказала спортсменка.