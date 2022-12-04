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4 декабря, 10:55

Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее

Евгения Медведева не исключила, что в будущем станет тренером

Российская фигуристка Евгения Медведева не исключила, что в будущем может стать тренером. Об этом она сообщила журналистам в ходе мастер-класса в честь Всемирного дня катания на коньках на ВДНХ.

"Я знаю, что могу быть тренером, так как у меня есть соответствующее образование, но пока такой цели у меня нет, но это одна из опций моего дальнейшего развития. Пока редко провожу мастер-классы", — сказала спортсменка.

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Ранее Евгения Медведева назвала сумму самого большого гонорара в карьере. Выплата двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию составила больше 20 тысяч долларов.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Светлана Оперук

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