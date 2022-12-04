Быстров высказался против работы женщин-арбитров на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров выступил против работы женщин на ЧМ-2022 в Катаре. Об этом пишет портал Sport24.

"Честно, тянуть кого-то за уши — это неправильно. Тут как гориллы носятся большие мужики, а рядом хрупкая женщина со свистком бегает. Слава богу, их не было на матче кубка "Спартак" – "Зенит", — сказал он.

Быстров подчеркнул, что попытки Международной федерации футбола ввести женщин в мужской футбол являются искусственными. По его словам, этого делать не нужно. Спортсмен указал на ошибки женщин-арбитров и добавил, что они должны судить женский чемпионат мира.