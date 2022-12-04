Названа основная версия массовой гибели тюленей на побережье в Дагестане

Массовая гибель тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане вызвана естественными природными факторами. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона. В ведомстве пояснили, что были собраны пробы, проведены бактериальный анализ и вирусологические исследования, "в том числе и изучение тканей на наличие вируса CoViD-19".

"Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы", — цитирует РИА "Новости" сообщение Минприроды.

Состояние внутренних органов погибших животных, как уточнили специалисты, не подтвердило предположение об отравлении пестицидами или тяжёлыми металлами. В ведомстве также подчеркнули, что гибель более 300 тюленей не повлияет на их популяцию. В настоящее время численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей.