"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 10:30

Названа основная версия массовой гибели тюленей на побережье в Дагестане

В Минприроды Дагестана заявили, что массовая гибель тюленей вызвана природными факторами

Массовая гибель тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане вызвана естественными природными факторами. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона. В ведомстве пояснили, что были собраны пробы, проведены бактериальный анализ и вирусологические исследования, "в том числе и изучение тканей на наличие вируса CoViD-19".

"Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы", — цитирует РИА "Новости" сообщение Минприроды.

Состояние внутренних органов погибших животных, как уточнили специалисты, не подтвердило предположение об отравлении пестицидами или тяжёлыми металлами. В ведомстве также подчеркнули, что гибель более 300 тюленей не повлияет на их популяцию. В настоящее время численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей.

"Чудо-юдо": Сахалинцев испугало найденное на берегу неизвестное существо

"Чудо-юдо": Сахалинцев испугало найденное на берегу неизвестное существо

Как уже сообщал Лайф, накануне около 700 мёртвых тюленей было обнаружено на берегу Каспийского моря в Дагестане. Трупы животных нашли в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак, уточнили в Северо-Кавказском управлении Рыболовства. В ведомстве предупредили, что число погибших особей может стать больше.

Обложка ©

Telegram / Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров