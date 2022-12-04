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4 декабря, 10:26

Пользователи Сети шокированы заявлением финского премьера о роли США на Украине

Пользователи Twitter раскритиковали слова премьера Финляндии Марин о слабости Европы

Слова премьер-министра Финляндии Санны Марин активно обсуждают в Twitter. Она заявила о том, что Европа была бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине.

Пользователи считают, что Штаты не будут участвовать в конфликте на Украине напрямую, а лишь хотят, чтобы Европа действовала против России, стала слабой и впоследствии не смогла бы отказаться от американской нефти и газа.

"Европа как раз в беде, потому что США действительно участвуют в конфликте на Украине", — написал один из пользователей.

В Европе высказались в пользу "ядерного варианта" по отношению к Америке

В Европе высказались в пользу "ядерного варианта" по отношению к Америке

"Европа была бы очень процветающим, мирным сообществом без вмешательства США", — указал другой.

"Её заявления ничего не значат, Финляндия стала марионеткой США и НАТО", — поделился мнением ещё один пользователь.

Ранее Санна Марин заявила о том, что ситуация вокруг конфликта на Украине показала, что Европа сама по себе, без поддержки Вашингтона, недостаточно сильна.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков

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