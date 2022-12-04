Пользователи Сети шокированы заявлением финского премьера о роли США на Украине

Слова премьер-министра Финляндии Санны Марин активно обсуждают в Twitter. Она заявила о том, что Европа была бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине.

Пользователи считают, что Штаты не будут участвовать в конфликте на Украине напрямую, а лишь хотят, чтобы Европа действовала против России, стала слабой и впоследствии не смогла бы отказаться от американской нефти и газа.

"Европа как раз в беде, потому что США действительно участвуют в конфликте на Украине", — написал один из пользователей.

"Европа была бы очень процветающим, мирным сообществом без вмешательства США", — указал другой.