Пользователи Сети шокированы заявлением финского премьера о роли США на Украине
Пользователи Twitter раскритиковали слова премьера Финляндии Марин о слабости Европы
Слова премьер-министра Финляндии Санны Марин активно обсуждают в Twitter. Она заявила о том, что Европа была бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине.
Пользователи считают, что Штаты не будут участвовать в конфликте на Украине напрямую, а лишь хотят, чтобы Европа действовала против России, стала слабой и впоследствии не смогла бы отказаться от американской нефти и газа.
"Европа как раз в беде, потому что США действительно участвуют в конфликте на Украине", — написал один из пользователей.
"Европа была бы очень процветающим, мирным сообществом без вмешательства США", — указал другой.
"Её заявления ничего не значат, Финляндия стала марионеткой США и НАТО", — поделился мнением ещё один пользователь.
Ранее Санна Марин заявила о том, что ситуация вокруг конфликта на Украине показала, что Европа сама по себе, без поддержки Вашингтона, недостаточно сильна.
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