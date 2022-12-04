Лавров 5 декабря встретится в Москве с главой МИД Азербайджана Байрамовым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 5 декабря, в Москве проведёт встречу с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Кроме того, внимание сторон будет уделено актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений.

Как отметили в российском дипведомстве, предстоящую встречу Москва рассматривает как "продолжение доверительного российско-азербайджанского политического диалога".