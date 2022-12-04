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4 декабря, 10:14

Лавров 5 декабря встретится в Москве с главой МИД Азербайджана Байрамовым

<p>Лавров с главой МИД Азербайджана Байрамовым. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mid?z=photo-70034991_457372889/album-70034991_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Лавров с главой МИД Азербайджана Байрамовым. Обложка © VK / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 5 декабря, в Москве проведёт встречу с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Кроме того, внимание сторон будет уделено актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений.

Как отметили в российском дипведомстве, предстоящую встречу Москва рассматривает как "продолжение доверительного российско-азербайджанского политического диалога".

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Как сообщал Лайф, последний раз Лавров встречался с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в середине октября этого года. Встреча министров состоялась в Астане.

Наталья Исакова

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