Лавров 5 декабря встретится в Москве с главой МИД Азербайджана Байрамовым
Лавров с главой МИД Азербайджана Байрамовым. Обложка © VK / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 5 декабря, в Москве проведёт встречу с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Кроме того, внимание сторон будет уделено актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений.
Как отметили в российском дипведомстве, предстоящую встречу Москва рассматривает как "продолжение доверительного российско-азербайджанского политического диалога".
Как сообщал Лайф, последний раз Лавров встречался с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в середине октября этого года. Встреча министров состоялась в Астане.
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