Правительство запускает новую программу поддержки авторов научно-популярных программ

"Правительство запускает новую программу грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о двух грантовых конкурсах. Их будет проводить Министерство науки и высшего образования", — говорится в тексте заявления.

В первом конкурсе принять участие смогут авторы или коллективы, занимающиеся созданием теле- и радиопередач, а также текстов для печатных СМИ и другого контента. Размер грантов составит от одного до пяти миллионов рублей. На реализацию этих целей предусмотрено 90 миллионов рублей в 2023 году. Для организаторов научных фестивалей, выставок и других мероприятий предусмотрен другой конкурс, размер грантов в котором составит 20–30 миллионов рублей.