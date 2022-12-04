В Иране упразднили полицию нравов на фоне массовых протестов в стране
AFP: Власти Ирана упразднили полицию нравов
Власти Ирана решили упразднить полицию нравов на фоне продолжающихся в стране массовых акций протеста после гибели молодой иранки Махсы Амини. Об этом со ссылкой на генерального прокурора страны сообщает агентство AFP.
"Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами", — говорится в сообщении.
Монтазери также заметил, что полиция нравов не имела "ничего общего с судебной системой". Официальный Тегеран ранее сообщал, что в ходе акций протеста в стране погибло более 200 человек, а ущерб превысил 200 миллионов долларов.
Лайф сообщал, что в сентябре в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. А в полиции нравов утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали её смерть случайной.
ТАСС / ZUMA