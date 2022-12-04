В Иране упразднили полицию нравов на фоне массовых протестов в стране

Власти Ирана решили упразднить полицию нравов на фоне продолжающихся в стране массовых акций протеста после гибели молодой иранки Махсы Амини. Об этом со ссылкой на генерального прокурора страны сообщает агентство AFP .

Монтазери также заметил, что полиция нравов не имела "ничего общего с судебной системой". Официальный Тегеран ранее сообщал, что в ходе акций протеста в стране погибло более 200 человек, а ущерб превысил 200 миллионов долларов.